Sembrava l’inferno Crans Montana il racconto choc di uno dei testimoni presenti

Un incendio improvviso nel club Le Constellation di Crans-Montana, nel Canton Vallese, ha trasformato la notte di Capodanno in una situazione di emergenza. Testimoni hanno descritto urla, fumo e fuga di persone nel tentativo di mettersi in salvo, mentre le autorità intervenivano per gestire l’incidente. Un episodio che ha colpito profondamente i presenti, evidenziando la gravità di un evento improvviso in un contesto di festa.

Urla, fumo e persone che corrono verso l’uscita: la festa di Capodanno a Crans-Montana (Canton Vallese, Svizzera ) è diventata un incubo quando un violento incendio ha avvolto il club Le Constellation nella notte tra 31 dicembre e 1 gennaio, attorno all’1:30, con il resort pieno di turisti. Nel panico molti sono usciti nel gelo. Il bilancio provvisorio: circa 40 vittime e oltre 100 feriti, molti gravi. Tra i presenti c’era Jacopo Bucci: con gli amici passa davanti al locale e tutto sembra normale. Pochi minuti prima, racconta, avevano anche scambiato due parole con un bodyguard al suo primo turno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

