Fernando Errico, consigliere regionale di Forza Italia, entra nelle Commissioni strategiche e nell’Ufficio di Presidenza della VII Commissione Ambiente. È ufficiale: si occuperà di ambiente, energia e protezione civile, oltre a partecipare alle riunioni di altri gruppi di lavoro legati a sanità, agricoltura e risorse. La sua nomina conferma il suo ruolo attivo nel settore e il suo impegno nelle questioni più delicate della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere regionale sannita di Forza Italia, Fernando Errico, è stato ufficialmente designato quale componente della Quinta Commissione (Sanità e Sicurezza Sociale), Settima Commissione (Ambiente, Energia, Protezione Civile) e Ottava Commissione (Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo). Contestualmente, il consigliere Errico è stato eletto nell'Ufficio di Presidenza con il ruolo di Segretario della VII Commissione Ambiente. "Accolgo questi incarichi con grande senso di responsabilità e spirito di servizio – ha dichiarato il consigliere regionale Errico -.

© Anteprima24.it - Fernando Errico (FI) entra nelle Commissioni strategiche e nell’Ufficio di Presidenza della VII Commissione Ambiente

