Machado torna a mostrarsi in pubblico dopo 11 mesi | è a Oslo per il Nobel per la Pace

Dopo 11 mesi di assenza, la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado si è mostrata pubblicamente a Oslo, dove si svolge la cerimonia del Nobel per la Pace. Il suo ritorno pubblico segna un momento significativo nel panorama politico venezuelano e internazionale, attirando l’attenzione sull’impegno per i diritti umani e la democrazia nel paese.
La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado è apparsa in pubblico per la prima volta dopo 11 mesi a Oslo. Questa mattina presto si è affacciata sul balcone di un hotel nella capitale norvegese e ha salutato i suoi sostenitori. Sua figlia aveva ritirato il Premio Nobel per la Pace a suo nome ieri. Machado avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia di premiazione mercoledì a Oslo, ma non è riuscita ad arrivare in tempo. L’ultima apparizione pubblica di Machado risale al 9 gennaio durante una manifestazione a Caracas. Ci si aspettava che Machado partecipasse alla cerimonia di premiazione mercoledì a Oslo, dove i capi di Stato e la sua famiglia erano tra coloro che aspettavano di vederla. 🔗 Leggi su Lapresse.it
