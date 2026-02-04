Musicus Concentus presentato il calendario inverno-primavera tra jazz elettronica e nuove scritture

Firenze si prepara a vivere un’altra stagione ricca di eventi musicali. La rassegna Musicus Concentus ha presentato il calendario per l’inverno e la primavera, con concerti di jazz, elettronica e nuove composizioni. Da oltre trent’anni, questa iniziativa attraversa la città, unendo tradizione e sperimentazione, memoria e innovazione. Un appuntamento fisso per gli appassionati di musica che vogliono scoprire novità e ripercorrere i classici.

C’è un filo che attraversa Firenze da oltre trent’anni, tra tradizione e rischio, memoria e avanguardia. A tenderlo è Musicus Concentus, che anche nel calendario invernoprimavera 2026 conferma il suo ruolo di presidio culturale capace di intercettare il presente della musica dal vivo prima che.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Musicus Concentus Il 2 febbraio: tra tradizioni popolari e simboli della transizione tra inverno e primavera Il 2 febbraio si ripete ogni anno come un momento di passaggio tra l'inverno e la primavera. Broccoletto di Custoza: presentato il calendario 2026 tra gusto, territorio e tradizione Il Broccoletto di Custoza protagonista di un calendario 2026 ricco di eventi, presentato il 10 dicembre a Sommacampagna. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Musicus Concentus Argomenti discussi: Musica: Tujiko Noriko in concerto al museo del duomo di Firenze. Musicus Concentus, presentato il calendario inverno-primavera tra jazz, elettronica e nuove scrittureOltre venti concerti tra Sala Vanni, Museo dell’Opera del Duomo e Toscana: in programma anche FRANKIE & Kelman Duran, con il produttore di Beyoncé, oltre a James Brandon Lewis e Baptiste Trotignon ... firenzetoday.it Firenze, al via Musicus Concentus con concerti unici ispirati alla naturaDal 25 settembre i concerti che intrecciano arte, spiritualità e apertura alla città e non mancherà un evento speciale nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, insieme a uno spazio dedicato alle ... lanazione.it Il secondo appuntamento in Sala Vanni a Firenze è con , un altro appuntamento da non perdere tra sonorità originali e coinvolgenti 13 febbraio ore 21.15 ATTENZIONE: per gli eventi di Musicus Concentus i biglietti in prevendita costa - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.