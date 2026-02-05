Autovelox Santa Margherita | giudice ordina disattivazione ma Comune non si muove

Il giudice di Pace ha ordinato di spegnere l’autovelox a Santa Margherita, ma il Comune di Messina non ha ancora eseguito la sentenza. Nonostante la decisione, il sistema continua a funzionare sulla statale 114, creando confusione tra gli automobilisti. La questione resta aperta e nessuna azione concreta è stata ancora presa per rispettare la sentenza.

**L’autovelox a Santa Margherita continua a funzionare nonostante la sentenza del giudice di Pace.** Il Comune di Messina, pur avendo accolto la decisione della magistratura, non ha provveduto all’arresto dell’apparecchio elettronico installato lungo la strada statale 114, una strada frequentata da molti automobilisti. La vicenda, ormai di notorietà in ambito locale, è partita nel mese di ottobre 2024, quando una donna ha superato il limite di velocità consentito a Santa Margherita, registrando i 69 kmh in un tratto dove il limite è di 50. La multa fu emessa e la donna, assistita da un avvocato, ha presentato una causa contro il Comune di Messina, contestando l’illecito dell’installazione dell’autovelox. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Comune di Santa Margherita decide di non togliere l’autovelox, nonostante la sentenza del giudice di Pace.

Dopo i lavori per la posa della fibra ottica, si registrano alcuni progressi nei ripristini stradali, ma l’assenza di controlli da parte del Comune continua a sollevare preoccupazioni.

