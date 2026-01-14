Ripristini stradali | Qualcosa si muove ma il Comune resta assente
Dopo i lavori per la posa della fibra ottica, si registrano alcuni progressi nei ripristini stradali, ma l’assenza di controlli da parte del Comune continua a sollevare preoccupazioni. La mancanza di interventi tempestivi e verifiche adeguate rischia di compromettere la sicurezza e la qualità delle strade ripristinate, evidenziando la necessità di un maggiore impegno istituzionale per garantire interventi efficaci e duraturi.
Qualcosa si muove sul fronte dei ripristini stradali dopo i lavori per la posa della fibra ottica, ma il Comune resta sotto accusa per l’assenza di controlli. A denunciarlo è l’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che da settimane porta avanti un’azione di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
