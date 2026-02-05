Questa mattina, l’autostrada A1 tra Incisa e Firenze sud è stata riaperta dopo una notte di lavori. I Vigili del Fuoco hanno spento il tir in fiamme che aveva causato la chiusura del tratto. Ora, il traffico circola di nuovo senza problemi. La strada era stata chiusa ieri sera, creando disagi per molti automobilisti. Le autorità hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza la zona e rimuovere i mezzi coinvolti. Nessuno è rimasto ferito, ma si attendono ancora aggiornamenti sulle cause dell’incendio.

Al momento spento e rimosso, all'altezza del km 308. Attualmente, sul luogo dell'evento il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e non si segnalano accodamenti.

Autostrada A1, tir in fiamme: tratto Incisa-Firenze sud riaperto dopo una notte di lavoro

