Un incidente si è verificato a Reggio Emilia il 24 gennaio 2026, quando un'auto, guidata da un uomo in stato di ebbrezza, è finita all’interno del negozio di abbigliamento ‘Barney’, rompendo una vetrina. L’episodio è stato catturato da un video, che mostra il momento dell’impatto nel centro della città. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’evento ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali.

Reggio Emilia, 24 gennaio 2026 - È volato con l’auto dentro il negozio di abbigliamento ‘Barney’, sfondando la vetrina. È successo nella notte, poco dopo le 4, in via Emilia San Pietro, in pieno centro storico a Reggio. Un 26enne italiano e ubriaco al volante della vettura. Al volante della vettura, c’era un 26enne italiano, rimasto illeso. Stando a quanto filtra, il giovane era ubriaco ed è stato denunciato dalla polizia locale che è intervenuta per gli accertamenti del caso. Provenendo da via Roma, ha perso il controllo del veicolo – una Citroen C3 di colore blu – ed è finito contro la vetrata dell’esercizio commerciale, mandandola in frantumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco finisce con l’auto dentro alla vetrina di un negozio in pieno centro / Video

