Il governo ha deciso di riattivare alcune misure di sostegno per il settore automobilistico. La politica europea non sembra bastare, e le aziende si aspettano interventi concreti per affrontare le sfide del mercato. La situazione resta tesa, con gli operai e le imprese che attendono segnali chiari dal governo.

Le battaglie diplomatiche condotte in Europa non sono sufficienti per definire una politica industriale nel settore dell’auto. Dopo lunghi mesi in cui il focus si era spostato sulla revisione delle regole sulla CO2 e sul conseguente stop ai motori termici dal 2035, sembra riemergere questa convinzione nelle file del governo e si torna così a parlare di industria dell’auto anche in chiave nazionale. La novità arriva dall’ultimo incontro che si è svolto al ministero delle Imprese e del made in Italy ed è l’annuncio che si sarebbe sbloccato, dopo quasi un anno di stallo, il decreto della presidenza del Consiglio che assegnerà al settore 1 miliardo e 600 milioni, tra interventi per l’offerta e misure di incentivazione della domanda. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Auto, il governo scongela le misure per sostenere l’industria

Approfondimenti su Auto Industria

La cura familiare rappresenta un impegno quotidiano spesso invisibile, ma fondamentale per il benessere dei propri cari.

La Regione annuncia un nuovo intervento di 4 milioni di euro da Irfis per sostenere le imprese confiscate, rafforzando l'impegno del governo nella tutela della legalità e nel rilancio economico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Auto Industria

Argomenti discussi: Auto, il governo scongela le misure per sostenere l’industria.

Incentivi auto 2026, via libera dal Governo: 1,6 miliardi per retrofit, colonnine e veicoli greenDal Dpcm sul Fondo Automotive nuovi bonus per GPL, metano, colonnine elettriche e quadricicli: ecco come funzionano ... tg.la7.it

Incentivi auto 2026, via libera dal Governo: 1,6 miliardi per retrofit, colonnine e veicoli green facebook

Incentivi auto 2026, via libera dal Governo: 1,6 miliardi per retrofit, colonnine e veicoli green x.com