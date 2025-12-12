Regione 4 milioni da Irfis per sostenere le imprese confiscate | Il governo conferma il proprio impegno
La Regione annuncia un nuovo intervento di 4 milioni di euro da Irfis per sostenere le imprese confiscate, rafforzando l'impegno del governo nella tutela della legalità e nel rilancio economico. L'iniziativa mira a favorire il rilancio delle attività imprenditoriali coinvolte in misure di prevenzione patrimoniale, contribuendo alla crescita e alla stabilità del territorio.
La Regione rafforza il proprio impegno per la tutela della legalità e per il rilancio del tessuto produttivo con l’attivazione di un nuovo intervento destinato alle imprese sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali. Con il decreto firmato dall’assessore regionale all’Economia Alessandro. Palermotoday.it
La Regione sostiene le imprese sequestrate o confiscate, 4 milioni per finanziamenti a tasso zero, avviso Irfis la prossima settimana - Il provvedimento prevede la possibilità di erogare finanziamenti a tasso zero fino a 100 mila euro (rimborsabili da tre a dieci anni), destinati a esigenze di liquidità o a investimenti per la ripresa ... blogsicilia.it
