polveri sottili in costante crescita prolungate le misure emergenziali

Le polveri sottili continuano a crescere nella pianura modenese, portando alla proroga delle misure emergenziali antismog fino al 15 dicembre. Le restrizioni sulla circolazione dei veicoli più inquinanti, tra cui diesel Euro 5 e mezzi Move-In, rimangono in vigore per contenere l'inquinamento e tutelare la qualità dell'aria nella regione.

Fino a lunedì 15 dicembre compreso restano in vigore nella pianura modenese le misure emergenziali previste dalla manovra antismog regionale: sarà limitata, quindi, la circolazione dei veicoli più inquinanti, inclusi i diesel Euro 5 e i mezzi aderenti al sistema Move-In, ed è previsto il divieto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

