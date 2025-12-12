Polveri sottili in costante crescita prolungate le misure emergenziali

Le polveri sottili continuano a crescere nella pianura modenese, portando alla proroga delle misure emergenziali antismog fino al 15 dicembre. Le restrizioni sulla circolazione dei veicoli più inquinanti, tra cui diesel Euro 5 e mezzi Move-In, rimangono in vigore per contenere l'inquinamento e tutelare la qualità dell'aria nella regione.

Fino a lunedì 15 dicembre compreso restano in vigore nella pianura modenese le misure emergenziali previste dalla manovra antismog regionale: sarà limitata, quindi, la circolazione dei veicoli più inquinanti, inclusi i diesel Euro 5 e i mezzi aderenti al sistema Move-In, ed è previsto il divieto.

I dati satellitari del programma Copernicus ci mostrano come la qualità dell'aria non sia ottimale in questi giorni complice la fase di alta pressione che tende ad aumentare le concentrazioni di PM10 e PM2.5 (polveri sottili dannose per la salute) nei bassi st

L'Umbria soffoca: è allarme smog. Polveri sottili oltre il limite a Perugia, Foligno, Spoleto e Terni

Polveri sottili, è allarme dalle centraline di Foligno, Città di Castello, Terni e Perugia - Polveri sottili, torna l’incubo inquinamento su quasi tutta la regione, tra nebbie, riscaldamento, traffico cittadino e shopping natalizio. Si legge su ilmessaggero.it

