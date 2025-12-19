Le polveri sottili tornano a schizzare | stop alle auto e non solo

Le concentrazioni di polveri sottili sono nuovamente in aumento, mettendo a rischio la qualità dell’aria e la salute pubblica. Per fronteggiare questa emergenza, il Comune ha predisposto un piano di misure urgenti, che coinvolge non solo il settore dei trasporti. È il momento di agire in modo deciso per tutelare l’ambiente e le persone, adottando strategie efficaci e tempestive.

Dopo alcuni giorni nei quali sono state registrate importanti, e pericolose, concentrazioni di polveri sottili – nello specifico pm10 – il Comune ha messo a punto una serie di contromisure. Si è partito dal divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'apert o, comprese le deroghe consentite dall'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; il divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle; il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; potenziamento dei controlli riguardo il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami. Polveri sottili oltre i limiti, scatta lo stop alle auto: due giorni di limitazioni al traffico Polveri sottili, previsti sforamenti: tornano in vigore le misure emergenziali per due giorni Lo smog soffoca la Pianura Padana, avanti così per altri 10 giorni. Tira una brutta aria anche al Centro Sud. La galoppata delle polveri sottili: nel Cuore verde 84 sforamenti dall'inizio dell'anno - La rete di monitoraggio dell'Agenzia regionale di protezione ambientale evidenzia la situazione di difficoltà nel Ternano.

A Torino i valori delle polveri sottili PM10 si mantengono costanti negli ultimi anni ha commentato Secondo Barbero, direttore generale di Arpa Piemonte, in Commissione Ambiente. Ai lavori coordinati da Amalia Santiangeli nella Sala Orologio di Palazzo civic - facebook.com facebook

Bassa Romagna: polveri sottili oltre i limiti, da giovedì 18 scattano le misure emergenziali x.com

