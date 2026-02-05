Attacchi informatici aumentano in Italia nel 2025 un attacco ogni cinque minuti | studio

Negli ultimi mesi, gli attacchi informatici in Italia sono cresciuti in modo allarmante. Secondo uno studio recente, nel 2025 si verifica un attacco ogni cinque minuti, costringendo aziende e cittadini a fare i conti con un fenomeno che diventa sempre più frequente. La situazione si fa più difficile da gestire, e le autorità cercano di correre ai ripari.

Nel 2025, in Italia si è registrato un aumento significativo degli attacchi informatici, con un attacco ogni cinque minuti. È quanto emerge dal report *Threat Landscape 2025* di Tinexta Cyber, che mostra che l'Italia è passata da un andamento medio di un attacco ogni dieci minuti a una frequenza di uno ogni cinque minuti. Con 116.498 attacchi registrati nel paese, l'Italia si colloca tra i primi Stati europei per intensità di cyber attacchi, con un incremento del 17 per cento rispetto alla media mondiale. La ricerca evidenzia un'alta percentuale di attacchi con finalità economiche, con oltre l'80 per cento delle minacce mirati a rubare dati, bloccare sistemi o chiedere riscatti.

