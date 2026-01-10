Cybersicurezza | report oltre novemila attacchi informatici nel 2025

Nel 2025, in Italia si sono registrati complessivamente 9.250 attacchi informatici, evidenziando la crescente attenzione verso la cybersicurezza. Questo dato riflette l’intensificarsi delle minacce digitali e l’importanza di adottare misure di protezione efficaci per aziende e cittadini. Comprendere l’andamento degli attacchi è fondamentale per migliorare la sicurezza online e prevenire eventuali rischi futuri.

Nel corso dell'anno 2025, sono state registrate in totale 9.250 casistiche di attacchi informatici, un dato che mette in evidenza l'elevata pressione cibernetica a cui è sottoposto il nostro Paese. Questo è quanto emerge dal report 2025 elaborato dalla Polizia postale, il quale si occupa di analizzare il fenomeno del "cyber crime". Durante il 2025, l'azione del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) si è rivelata fondamentale non solo per la prevenzione, ma anche per la gestione di eventi complessi legati alla sicurezza cibernetica. Sono stati diramati oltre 49.

