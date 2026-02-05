Attacchi hacker ad ambasciate e siti Olimpiadi scontro tra Roma e Mosca | Rivendicati da Noname05716 Calunnie

Questa mattina si sono verificati attacchi hacker contro alcune ambasciate italiane e siti collegati alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il gruppo filorusso Noname057(16) ha rivendicato le operazioni, definendole come una risposta a presunte calunnie. Le autorità italiane stanno verificando l’entità dei danni e lavorano per risalire agli autori. È il secondo episodio in pochi giorni che coinvolge i cyberattacchi contro obiettivi italiani.

Sono stati gli hacker filorussi del gruppo Noname057(16) a rivendicare e motivare il cyberattacco contro alcune sedi diplomatiche italiane e siti legati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La rivendicazione ha riportato al centro dell’attenzione il tema delle “intromissioni” esterne, denunciato nei giorni scorsi dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva parlato di azioni ostili prontamente sventate. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, gli attacchi informatici hanno colpito sedi del ministero degli Esteri, a partire dall’ambasciata italiana a Washington, e alcuni siti riconducibili alle Olimpiadi invernali, inclusi portali di alberghi a Cortina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacchi hacker ad ambasciate e siti Olimpiadi, scontro tra Roma e Mosca: “Rivendicati da Noname057(16)”, “Calunnie”

Gli attacchi hacker russi sono stati sventati prima di arrivare a destinazione.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, avverte: gli attacchi hacker russi contro i siti di Milano-Cortina e le ambasciate sono stati anticipati.

