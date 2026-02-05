Atletica Nadia Battocletti comincia a Madrid la stagione indoor su distanza ridotta

Venerdì 6 febbraio a Madrid, Nadia Battocletti ha aperto ufficialmente la stagione indoor. La giovane atleta italiana ha partecipato alla quarta tappa del World Indoor Tour 2026, che si è svolta al Centro Deportivo Municipal Gallur. La serata si preannuncia intensa, con molte gare in programma e l’atleta pronta a mettere in mostra le sue qualità su una distanza ridotta.

Si preannuncia una serata scoppiettante quella di venerdì 6 febbraio al Centro Deportivo Municipal Gallur di Madrid in occasione della quarta tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale al coperto prosegue in Europa dopo l’appuntamento di Ostrava con un meeting di alto livello, che vedrà la partecipazione di tanti big impegnati nel percorso di avvicinamento verso i Mondiali in sala di Torun (20-22 marzo). Riflettori puntati in chiave azzurra sul debutto stagionale indoor di Nadia Battocletti, che ha cominciato il 2026 ottenendo la seconda vittoria di fila al Cross del Campaccio per poi focalizzarsi sulla preparazione dell’attività in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Nadia Battocletti comincia a Madrid la stagione indoor su distanza ridotta Approfondimenti su Nadia Battocletti La programmazione invernale di Nadia Battocletti: obiettivo Mondiali indoor, niente trasferta oltreoceano Nadia Battocletti si prepara alla sua programmazione invernale, con l’obiettivo di affrontare gli Europei 2025 di corsa campestre come favorita. Atletica, domenica Nadia Battocletti al Campaccio Domenica Nadia Battocletti sarà tra i protagonisti del 69° Campaccio Cross Country, evento di apertura della stagione atletica. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Nadia Battocletti Argomenti discussi: Madrid: Battocletti alla prova dei 1500; Furlani e Battocletti, debutti vincenti: il 2026 inizia alla grande tra Parigi e il Campaccio; Cecchini infallibili: Mattia Furlani e Nadia Battocletti; Lorenzo Simonelli non brilla al debutto stagionale sugli ostacoli. Molinarolo vince, Mulas cresce. Atletica, Nadia Battocletti comincia a Madrid la stagione indoor su distanza ridottaSi preannuncia una serata scoppiettante quella di venerdì 6 febbraio al Centro Deportivo Municipal Gallur di Madrid in occasione della quarta tappa ... oasport.it Atletica, domani Battocletti a Madrid: esordio indoor nei 1.500Reduce dal secondo successo di fila nel cross al Campaccio, Nadia Battocletti fara il suo esordio nella stagione al coperto domani sui 1500 metri ... sportmediaset.mediaset.it Tanti italiani, tra cui Nadia Battocletti, nel 4° appuntamento del World Indoor Tour Gold: l'orario e la diretta del Meeting di Madrid del 6 febbraio facebook IN BUONE MANI La Fiamma Olimpica ha registrato un aumento della velocità nel suo viaggio… Chi sarà stato Con una tedofora come Nadia Battocletti, i Giochi di #MilanoCortina2026 partono col piede giusto... letteralmente! #ItaliaTeam #Roa x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.