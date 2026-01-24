Atletica domenica Nadia Battocletti al Campaccio

Domenica Nadia Battocletti sarà tra i protagonisti del 69° Campaccio Cross Country, evento di apertura della stagione atletica. La manifestazione, in programma nel fine settimana, vedrà la partecipazione di atleti italiani di rilievo, segnando l’inizio di un nuovo anno sportivo. Un appuntamento importante per gli appassionati e gli addetti ai lavori, che potranno seguire da vicino le performance dei principali rappresentanti azzurri.

Roma, 24 gen. (askanews) – Entra nel vivo la stagione dell’atletica. Si fa sul serio con un fine settimana ricco di protagonisti ed è in arrivo una super domenica che vedrà impegnati i big azzurri a cominciare da Nadia Battocletti, attesa nel 69esimo Campaccio Cross Country. La bicampionessa europea di corsa campestre, argento olimpico e mondiale dei 10.000 oltre che bronzo iridato dei 5000, va in caccia del secondo successo di fila nella classicissima di San Giorgio su Legnano (Milano): a sfidare la trentina delle Fiamme Azzurre ci sarà soprattutto la burundese Francine Niyomukunzi, vincitrice nel 2024, e anche Elvanie Nimbona (Caivano Runners), quarta l’anno scorso, che ha da poco ottenuto la cittadinanza italiana.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Nadia Battocletti torna al Campaccio: “Voglio vincere ancora”Nadia Battocletti, fresca del successo agli Europei di cross, si prepara a tornare al Campaccio 2026 con l’obiettivo di conquistare un’altra vittoria.

Dove vedere in tv Nadia Battocletti al Campaccio 2026: orario, programma, streamingScopri dove seguire in tv e in streaming Nadia Battocletti al Campaccio 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Nadia Battocletti in vista del 69esimo Campaccio

Argomenti discussi: Che weekend: Battocletti, Furlani e...; Campaccio, Nadia Battocletti vincitrice nel 2025 è la stella più attesa: due giorni di atletica e di gare per 3 mila sportivi; Nadia Battocletti torna in gara! A Campaccio da campionessa in carica, c’è Niyomukunzi; Atletica: una super domenica azzurra, nelle indoor Mattia Furlani e Kelly Doualla a Parigi, Nadia Battocletti al Cross del Campaccio.

Atletica, domenica Nadia Battocletti al CampaccioRoma, 24 gen. (askanews) – Entra nel vivo la stagione dell’atletica. Si fa sul ... msn.com

Campaccio 2026, ecco i favoriti!Tutti gli occhi saranno puntati su di lei, Nadia Battocletti, attesissima protagonista della gara femminile. SAN GIORGIO SU LEGNANO – San Giorgio su Legnano è pronta ad accendersi di passione, storia ... sportlegnano.it

Atletica, domenica Nadia #Battocletti al #Campaccio x.com

#atletica #crosscountry Domenica #25gennaio il Campionato Regionale di Società del settore promozionale a . Il sarà valido anche per il Trofeo Regionale Giovanile e come prova di selezione per la rappresentativa u1 - facebook.com facebook