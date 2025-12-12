La programmazione invernale di Nadia Battocletti | obiettivo Mondiali indoor niente trasferta oltreoceano

Nadia Battocletti si prepara alla sua programmazione invernale, con l’obiettivo di affrontare gli Europei 2025 di corsa campestre come favorita. La campionessa italiana punta a mantenere il titolo a Lagoa, puntando anche ai Mondiali indoor, senza però prevedere trasferte oltreoceano. La sua stagione si concentra sulla conquista di successi importanti in ambito europeo e internazionale.

Nadia Battocletti si appresta a disputare nel ruolo di favorita gli Europei 2025 di corsa campestre, con l'obiettivo di centrare a Lagoa (in Portogallo) il secondo titolo consecutivo tra le senior. La fuoriclasse trentina ha effettuato un salto di qualità impressionante nell'ultimo biennio e non è più solamente la regina del mezzofondo continentale, aprendo di conseguenza nuovi orizzonti e ricercando traguardi sempre più ambiziosi. La vice-campionessa olimpica e mondiale in carica dei 10.000 metri non abbandona la strada della multidisciplinarietà e continua a gareggiare su ogni terreno, come dimostrano i cross disputati a novembre in Spagna e quelli in programma a dicembre, ma per l'inizio del 2026 sembra aver preso una decisione importante a livello di programmazione.

