Nel fine settimana, a Torun, si sono svolte due manifestazioni di livello internazionale. Per la prima volta, la società di atletica MKL ha invitato atleti di Ferrara a partecipare agli eventi sportivi nella città polacca. A due mesi dalla firma del gemellaggio tra le due città, si rafforza così il legame tra le comunità attraverso lo sport.

A due mesi dalla firma del Patto di Gemellaggio tra la città di Ferrara e la città di Torun in Polonia, la società MKL (Miejski Klub Lekkoatletyczny Torun), ha avuto modo di formulare l’invito per partecipare a due eventi sportivi di atletica di livello internazionale. Ad accettare è stata la società Atletica Estense, che nei giorni 30 gennaio e il primo febbraio parteciperà a due eventi di grande spicco per quanto riguarda il mondo dell’ atletica giovanile, l’ottavo Szewinska Memorial, evento dedicato agli atleti under 10, 12,14 e 16, con la partecipazione di circa 1300 atleti. Inoltre si svolgerà anche il 48esimo Grzegorz Dunecki Memorial, dedicato agli atleti dai 16 anni in su. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Due manifestazioni di spicco nella località polacca nel week end. Atletica Estense agli eventi sportivi nella città gemellata Torun

