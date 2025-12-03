Napoli-Cagliari di Coppa Italia dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Napoli-Cagliari è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si gioca al Maradona, calcio d'inizio alle ore 18. Diretta TV e streaming in chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? #CoppaItalia | #Napoli vs. #Cagliari @somos_FOX #FOXOne ? @JuanitoBuxade ? @JACKIE_FELIX ? @R_Testas #CoppaItaliaFrecciarosa - #FOX Vai su X

La Juve è la prima squadra ad accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. Domani altre tre sfide: Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia - facebook.com Vai su Facebook

Napoli e la maledizione Coppa Italia: col Cagliari si può interrompere - Cagliari quote analisi statistiche precedenti ottavi Coppa Italia in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 18 ... Secondo gazzetta.it

COPPA ITALIA - Cagliari, i convocati di Pisacane per il Napoli: rientra l'ex azzurro Marko Rog - Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha stilato la lista dei convocati alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Napoli al Diego Armando Maradona. Secondo napolimagazine.com

Napoli-Cagliari: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni. Gli ottavi di Coppa Italia - La Juventus è tornata a vincere anche in campionato e nella vittoria contro il Cagliari la grande notizia per Spalletti è stata anche quella del ritorno al gol di Kenan Yildiz che ... Secondo ilmessaggero.it

Napoli-Cagliari, Conte pensa a un tridente inedito: le news - L'inviato Francesco Modugno analizza i possibili cambiamenti di formazione del Napoli di Conte in vista degli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari. Come scrive sport.sky.it

Napoli Cagliari, dove seguire la partita dello stadio Maradona: tutte le cose da sapere - Napoli Cagliari, negli ottavi di finale di Coppa Italia i rossoblù di Fabio Pisacane sono attesi da un match esterno complicato: ecco dove potrete seguirlo Dopo la sfida dello Stadium, il Cagliari si ... Secondo cagliarinews24.com

Oggi in TV, Coppa Italia: dove vedere Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia - Continuano le gare di Coppa Italia. Da m.tuttomercatoweb.com