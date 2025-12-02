Juventus-Udinese di Coppa Italia dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Juventus-Udinese è il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Spalletti sfiderà quella di Runjaic oggi, martedì 2 dicembre, con calcio d’inizio alle 21:00. Tutte le informazioni su dove la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it