Notte fonda per la Viola | De Gea non basta la Dea colpisce due volte

BERGAMO – L’Atalanta non fa sconti. Al termine di una gara vibrante, la Dea supera la Fiorentina con un netto 2-0, frutto di cinismo e opportunismo. I viola pagano a caro prezzo gli errori sotto porta in avvio e un pizzico di sfortuna, sbattendo contro i legni e contro un Carnesecchi sempre attento. L’approccio della Fiorentina è aggressivo. Pronti, via e dopo soli cinque minuti arriva una doppia clamorosa occasione. Kean spara su Carnesecchi, Piccoli fallisce il tap-in vincente. Sembra il preludio a una gara d’attacco per gli ospiti, ma l’Atalanta cresce alla distanza. De Gea deve fare gli straordinari, opponendosi prima a Scamacca e poi a De Ketelaere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it