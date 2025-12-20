Spettatori Juve Roma quanti tifosi sono presenti questa sera all’Allianz Stadium per il big match Il dato sui tagliandi staccati

Questa sera all’Allianz Stadium si disputa il match tra Juventus e Roma. I dati ufficiali indicano che l’impianto è quasi completamente esaurito, con circa 40.000 tifosi della Juventus e oltre 2.000 sostenitori ospiti presenti. Un'affluenza significativa che testimonia l’interesse per questa sfida. Spettatori Juve Roma, quanti tifosi sono presenti questa sera all’Allianz Stadium per il big match. Il dato sui tagliandi staccati

Spettatori Juve Roma, i dati ufficiali certificano il successo al botteghino: impianto quasi esaurito con quasi 40mila bianconeri e oltre 2mila ospiti. L'atmosfera delle grandi notti europee ha avvolto l'Allianz Stadium per uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del calendario di Serie A. La sfida tra bianconeri e giallorossi non si gioca soltanto sul rettangolo verde tra i ventidue protagonisti, ma anche sugli spalti, dove la risposta del pubblico pagante è stata semplicemente straordinaria. Nonostante le temperature rigide tipiche del dicembre torinese, la passione ha prevalso nettamente su qualsiasi avversità climatica, regalando un colpo d'occhio mozzafiato che conferma quanto questa storica rivalità sia ancora sentita e vibrante nel cuore dei tifosi.

