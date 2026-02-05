Inizia la sfida tra Atalanta e Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia alla New Balance Arena. La partita si conclude senza reti, con un 0-0 che lascia tutto in bilico in vista della gara di ritorno. La cronaca racconta di un match combattuto, con occasioni da entrambe le parti, ma senza gol. I tifosi presenti assistono a un confronto aperto e acceso, che mantiene tutte le possibilità aperte per il passaggio del turno.

Mercato Roma, Ranieri fa il punto: «Rinnovi di Dybala e Pellegrini? Ecco la situazione e sul futuro.» Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di gennaio? Ecco svelato il motivo dello stop, i dettagli Calciomercato Cagliari: cosa filtra sul riscatto di Kilicsoy. Novità dalla Turchia Inter, Thuram si racconta: «Mio padre? Ho realizzato cosa fosse mio padre quando andò al Barcellona. Su mio fratello Khephren.» Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di gennaio? Ecco svelato il motivo dello stop, i dettagli Milan, cosa serve per vincere lo Scudetto? L’analisi sulla stagione dei rossoneri di Allegri: statistiche e numeri Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di gennaio? Ecco svelato il motivo dello stop, i dettagli Duran lascia il Fenerbahce: dove giocherà l’attaccante colombiano accostato anche alla Juventus a gennaio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Atalanta Juve 0-0 LIVE: inizia la sfida di Coppa Italia alla New Balance Arena!

Approfondimenti su Atalanta Juve

Le squadre sono già in campo alla New Balance Arena, pronte a scendere in campo per i quarti di finale di Coppa Italia.

L’Atalanta e la Juventus si preparano a sfidarsi in una partita decisiva dei quarti di finale di Coppa Italia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

ATALANTA-GENOA 4-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Ultime notizie su Atalanta Juve

Argomenti discussi: Atalanta-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Champions League: Atalanta, Inter e Juventus vanno ai playoff. Napoli eliminato; Atalanta-Juve a Fabbri, quello del doppio rosso a Motta-Vanoli. Al Var chi negò un rigore solare; Pronostico Atalanta-Juventus quote quarti finale Coppa Italia.

Atalanta Juve 0-0 LIVE: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAtalanta Juve, alla New Balance Arena il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Ata ... calcionews24.com

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS/ Risutato live (0-0), streaming video: inizia! (Coppa Italia 2026)Diretta Atalanta Juventus streaming, video, tv: quote, probabili formazioni dalla New Balance Arena per i quarti di finale della Coppa Italia stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net

#Atalanta- #Juve diretta Coppa Italia: segui la partita di oggi LIVE x.com

Koopmeiners contro il suo passato: verso una maglia da titolare in Atalanta-Juventus facebook