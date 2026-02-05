Atalanta Juve Coppa Italia LIVE | le formazioni ufficiali quante sorprese tra i bianconeri!

Le squadre scendono in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. L’Atalanta e la Juventus si affrontano in una partita importante, con alcune sorprese tra i bianconeri nelle formazioni ufficiali. I tifosi sono in attesa di vedere come si svilupperà la sfida, che promette emozioni e colpi di scena. La cronaca in tempo reale segnala un inizio acceso e tante occasioni da entrambe le parti.

di Andrea Bargione Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Dopo aver eliminato l'Udinese nel turno precedente, la Juve affronta l'Atalanta tra le mura amiche nerazzurre nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri vogliono staccare il pass per la semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Coppa Italia 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21.00 – Migliore in campo Juve. Al termine del match Atalanta Juve Coppa Italia 0-0: risultato e tabellino.

