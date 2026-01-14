Atalanta Juve Coppa Italia ufficiale | data e orario dei quarti di finale Quando giocano i bianconeri

L'incontro tra Atalanta e Juventus, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, si disputerà giovedì 5 febbraio alle ore 21. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre in una competizione nazionale. La data e l’orario sono stati ufficializzati, offrendo ai tifosi e agli appassionati un momento di attenzione dedicato al calcio italiano.

Atalanta Juve, è stata resa nota la data della sfida di Coppa Italia: si giocherà alle 21 di giovedì 5 febbraio. In palio la semifinale. Il calcio italiano si prepara a vivere una delle notti più emozionanti della stagione. La Lega Serie A ha ufficializzato il programma dei quarti di finale della Coppa Italia, con i bianconeri che saranno protagonisti a Bergamo. La comunicazione della Lega ha deciso finalmente la data e l'orario della sfida del Gewiss Stadium. Atalanta Juventus si giocherà giovedì 5 febbraio alle ore 21:00. Ricordiamo che, in caso di caso di passaggio del turno, i bianconeri affronteranno in semifinale la vincente della sfida tra Bologna e Lazio.

