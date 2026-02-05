Atalanta-Juve chi vince vola in semifinale | il pronostico

Da gazzetta.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il pareggio 1-1 all’andata, Atalanta e Juventus si sfidano questa sera in una partita decisiva per la qualificazione alle semifinali di coppa. Chi vince passa, chi perde torna a casa. La squadra di Gasperini e quella di Allegri cercano il risultato senza rischiare troppo, sapendo che un errore può costare caro. La partita si gioca in un clima teso, con entrambe pronte a tutto per andare avanti.

Il secondo appuntamento dei quarti di Coppa Italia è in programma a Bergamo e metterà di fronte due squadre molto ambiziose, che in campionato stanno cercando di conquistare un posto in Champions anche se i nerazzurri sono in ritardo. Scopriamo pronostico e quote di Atalanta-Juventus in programma giovedì 5 febbraio alle ore 21. La squadra di Spalletti è reduce da due vittorie consecutive in campionato molto convincenti: prima il successo per 3-0 contro il Napoli e poi il 4-1 al Tardini contro il Parma. In mezzo il pareggio Champions per 0-0 contro il Monaco che costringerà i bianconeri ad affrontare i play off per entrare nel tabellone principale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

atalanta juve chi vince vola in semifinale il pronostico

© Gazzetta.it - Atalanta-Juve, chi vince vola in semifinale: il pronostico

Approfondimenti su Atalanta Juve

Atalanta-Juventus, Palladino e Spalletti si giocano un posto in semifinale: il pronostico

Questa sera si gioca il secondo quarto di finale tra Atalanta e Juventus.

LIVE Sinner-Shelton 6-3, 6-4, 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince e vola in semifinale

Jannik Sinner supera Shelton in tre set e conquista la semifinale degli Australian Open 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Eintracht-Atalanta 0-3: gol e highlights | Champions League

Video Eintracht-Atalanta 0-3: gol e highlights | Champions League

Ultime notizie su Atalanta Juve

Argomenti discussi: Pronostico Atalanta-Juventus quote quarti finale Coppa Italia; Coppa Italia, Atalanta-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Atalanta-Juventus, le probabili: Cabal a sinistra, Thuram in panchina. Raspadori titolare; Atalanta-Juventus pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto.

atalanta juve chi vinceCoppa Italia, Atalanta-Juventus: Palladino rilancia Raspadori, Spalletti punta su David. Yildiz parte dalla panchinaCoppa Italia, Atalanta-Juventus: Palladino rilancia Raspadori, Spalletti punta su David. Yildiz parte dalla panchina Dopo il cambio in panchina, entrambe hanno svoltato. Atalanta e Juventus ... tuttojuve.com

atalanta juve chi vinceAtalanta – Juventus: dove vedere il quarto di Coppa Italia e probabili formazioniAtalanta-Juventus nei quarti di Coppa Italia: scopri dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni della sfida di Bergamo ... tag24.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.