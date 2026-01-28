LIVE Sinner-Shelton 6-3 6-4 6-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince e vola in semifinale

Jannik Sinner supera Shelton in tre set e conquista la semifinale degli Australian Open 2026. L’azzurro ha giocato un’ottima partita, mantenendo il ritmo e sfruttando le occasioni. Al termine del match, l’americano tenta una smorzata che diventa un assist facile per Sinner, che chiude con un colpo in avanzamento. Ora l’italiano guarda avanti, pronto a sfidare i prossimi avversari in questa corsa verso la finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55 6-3, 6-4, 6-4 Gioco, partita ed incontro Jannik Sinner: l’americano tenta una smorzata che diventa un invito per l’italiano, il quale chiude con il colpo in avanzamento e vola in semifinale. 40-15 Risposta aggressiva di Shelton che forza l’errore di dritto di Sinner. 40-0 Punto da manuale: prima al centro, dritto ad incrociare e comoda volee a campo aperto. 30-0 Grande prima ad uscire di Sinner a 199 kmh. In rete la risposta di Shelton. 15-0 Sulla riga il dritto mal colpito di Sinner. Shelton è costretto ad accorciare e si consegna al dritto dell’italiano Nel terzo set Sinner ha vinto il 75% dei punti giocati con la prima di servizio, entrata il 76% delle volte, e l’80% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

