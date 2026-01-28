LIVE Sinner-Shelton 6-3 6-4 6-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince e vola in semifinale
Jannik Sinner supera Shelton in tre set e conquista la semifinale degli Australian Open 2026. L’azzurro ha giocato un’ottima partita, mantenendo il ritmo e sfruttando le occasioni. Al termine del match, l’americano tenta una smorzata che diventa un assist facile per Sinner, che chiude con un colpo in avanzamento. Ora l’italiano guarda avanti, pronto a sfidare i prossimi avversari in questa corsa verso la finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55 6-3, 6-4, 6-4 Gioco, partita ed incontro Jannik Sinner: l’americano tenta una smorzata che diventa un invito per l’italiano, il quale chiude con il colpo in avanzamento e vola in semifinale. 40-15 Risposta aggressiva di Shelton che forza l’errore di dritto di Sinner. 40-0 Punto da manuale: prima al centro, dritto ad incrociare e comoda volee a campo aperto. 30-0 Grande prima ad uscire di Sinner a 199 kmh. In rete la risposta di Shelton. 15-0 Sulla riga il dritto mal colpito di Sinner. Shelton è costretto ad accorciare e si consegna al dritto dell’italiano Nel terzo set Sinner ha vinto il 75% dei punti giocati con la prima di servizio, entrata il 76% delle volte, e l’80% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Australian Open
LIVE Sinner-Shelton 6-3, 6-4, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 2° set
Sinner conquista il secondo set contro Shelton in un match che si fa sempre più combattuto.
LIVE Sinner-Shelton 3-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel 1° set
Sinner ha preso il comando contro Shelton nel primo set, portandosi avanti di un break.
Ultime notizie su Australian Open
Argomenti discussi: Jannik Sinner - Ben Shelton all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Australian Open, Musetti si ritira. Sinner-Shelton: Jannik avanti 2-0; LIVE Sinner-Shelton, Australian Open 2026 in DIRETTA: da disinnescare il bombardiere americano; Sinner-Shelton: orario e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo reale.
Sinner-Shelton in diretta LIVE 6-3 6-4 4-4: l’americano si salva nel terzo setSinner sfida Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026: il campione in carica cerca il terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it
LIVE Sinner-Shelton 6-3, 6-4, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’americano si salva da 15-40CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Profondo il dritto incrociato di Sinner. Shelton tenta di uscire dallo scambio cambiando con il rovescio ... oasport.it
Sinner vince anche il secondo set: 6-4 a Shelton. Ma c'è allerta sulle sue condizioni | Segui la diretta del match che vale la semifinale - facebook.com facebook
#AO26 #Sinner in campo contro #Shelton ai quarti di finale degli #AustralianOpen. In corso il secondo set, Jannik ha vinto il primo per 6-3. Il vincitore se la vedrà in semifinale contro #Djokovic, che poche ore fa ha vinto a tavolino grazie al ritiro di #Musetti F x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.