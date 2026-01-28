LIVE Sinner-Shelton 6-3 6-4 6-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince e vola in semifinale

Jannik Sinner supera Shelton in tre set e conquista la semifinale degli Australian Open 2026. L’azzurro ha giocato un’ottima partita, mantenendo il ritmo e sfruttando le occasioni. Al termine del match, l’americano tenta una smorzata che diventa un assist facile per Sinner, che chiude con un colpo in avanzamento. Ora l’italiano guarda avanti, pronto a sfidare i prossimi avversari in questa corsa verso la finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55 6-3, 6-4, 6-4 Gioco, partita ed incontro Jannik Sinner: l’americano tenta una smorzata che diventa un invito per l’italiano, il quale chiude con il colpo in avanzamento e vola in semifinale. 40-15 Risposta aggressiva di Shelton che forza l’errore di dritto di Sinner. 40-0 Punto da manuale: prima al centro, dritto ad incrociare e comoda volee a campo aperto. 30-0 Grande prima ad uscire di Sinner a 199 kmh. In rete la risposta di Shelton. 15-0 Sulla riga il dritto mal colpito di Sinner. Shelton è costretto ad accorciare e si consegna al dritto dell’italiano Nel terzo set Sinner ha vinto il 75% dei punti giocati con la prima di servizio, entrata il 76% delle volte, e l’80% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sinner conquista il secondo set contro Shelton in un match che si fa sempre più combattuto.

Sinner ha preso il comando contro Shelton nel primo set, portandosi avanti di un break.

Sinner-Shelton in diretta LIVE 6-3 6-4 4-4: l’americano si salva nel terzo setSinner sfida Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026: il campione in carica cerca il terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it

LIVE Sinner-Shelton 6-3, 6-4, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’americano si salva da 15-40CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Profondo il dritto incrociato di Sinner. Shelton tenta di uscire dallo scambio cambiando con il rovescio ... oasport.it

Sinner vince anche il secondo set: 6-4 a Shelton. Ma c'è allerta sulle sue condizioni | Segui la diretta del match che vale la semifinale - facebook.com facebook

#AO26 #Sinner in campo contro #Shelton ai quarti di finale degli #AustralianOpen. In corso il secondo set, Jannik ha vinto il primo per 6-3. Il vincitore se la vedrà in semifinale contro #Djokovic, che poche ore fa ha vinto a tavolino grazie al ritiro di #Musetti F x.com