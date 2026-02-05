Atalanta Juve Coppa Italia LIVE | l’avvicinamento al match della New Balance Arena le ultime novità di formazione

L’Atalanta e la Juventus si preparano a sfidarsi in una partita decisiva dei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si giocherà alla New Balance Arena e le due squadre hanno già mostrato alcune novità di formazione. I tifosi sono in attesa di scendere in campo per vedere chi avrà la meglio e passare il turno. La cronaca della partita sarà aggiornata in tempo reale, con tutti i movimenti, le azioni e i risultati.

di Marco Baridon Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Dopo aver eliminato l’Udinese nel turno precedente, la Juve affronta l’Atalanta tra le mura amiche nerazzurre nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri vogliono staccare il pass per la semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Coppa Italia 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21.00 – Migliore in campo Juve. Al termine del match Atalanta Juve Coppa Italia 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: l’avvicinamento al match della New Balance Arena, le ultime novità di formazione Approfondimenti su Atalanta Juve Juve Udinese Coppa Italia LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle scelte di Spalletti Juve Cremonese LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime di formazione Segui con attenzione l’aggiornamento in tempo reale su Juve Cremonese, match valido per la 20ª giornata di Serie A 202526, dall'Allianz Stadium. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Atalanta - Juventus 1:2 - All Goals & Highlights - Jonathan David Bicycle Goal Ultime notizie su Atalanta Juve Argomenti discussi: Coppa Italia | Dove vedere Atalanta-Juventus; Atalanta-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Atalanta-Juventus, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Atalanta-Juventus, le probabili: Cabal a sinistra, Thuram in panchina. Raspadori titolare. Coppa Italia 2025-2026: Atalanta-Juventus, le probabili formazioniLa partita tra Atalanta e Juventus è in programma oggi, giovedì 5 febbraio, alle ore 21.00 alla New Balance Arena di Bergamo. sportal.it Atalanta-Juventus, oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaroLa Coppa Italia entra nel vivo con Atalanta-Juventus, partita valida per i quarti di finale. Dopo il successo dell'Inter sul Torino, oggi la squadra di ... lapresse.it Juventus's Predicted Lineup Vs Atalanta facebook Juventus to beat Atalanta. Tough away game for Juventus against Atalanta, but I’m backing them to get the win. Forza Juve! x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.