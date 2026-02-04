Atalanta-Borussia Dortmund i biglietti in vendita dal 5 febbraio

Mercoledì 25 febbraio, alle 18:45, Bergamo si prepara ad accogliere nuovamente il Borussia Dortmund. È la partita di ritorno dei playoff di Champions League, uno degli appuntamenti più importanti della stagione per i tifosi dell’Atalanta. I biglietti saranno in vendita dal 5 febbraio, e l’intera città si sta già mobilitando per questa sfida decisiva. La squadra bergamasca cerca di superare l’ostacolo tedesco, dopo aver affrontato l’andata in trasferta il 17 febbraio.

Mercoledì 25 febbraio a Bergamo, ore 18:45. Una data cerchiata in rosso per i tifosi dell’ Atalanta, quella della gara di ritorno dei playoff contro il Borussia Dortmund da giocare in casa, dopo l’andata che sarà in trasferta una settimana prima (il 17 febbraio). Martedì 3 febbraio l’Atalanta ha diffuso le informazioni relative all’ acquisto dei biglietti per il match. La vendita inizierà con la prelazione abbonati alla League Phase di Uefa Champions League 202526 (sia abbonamenti digitali, ovvero caricati su Dea Card, che abbonamenti svincolati dalla Fidelity Card “ex voucher”) che potranno confermare il proprio posto dalle 10 del 5 febbraio alle 19 dell’11 febbraio.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Atalanta BorussiaDortmund Atalanta-Borussia Dortmund, i biglietti. Prelazione per abbonati in Champions e Dea card Dal 5 febbraio gli abbonati in Champions e i titolari di Dea card possono prenotare i biglietti per la sfida di ritorno dei playoff. Napoli-Roma: biglietti in vendita dal 3 febbraio, fasi e prezzi Da lunedì 3 febbraio sono in vendita i biglietti per la sfida tra Napoli e Roma. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Atalanta BorussiaDortmund Argomenti discussi: Con il Borussia Dortmund i playoff di UEFA Champions League; Atalanta di nuovo in Germania: ai playoff sarà sfida al Borussia Dortmund; Biglietti Atalanta-Borussia Dortmund dei Playoff di Champions League: quando escono? Quanto costano? Data, prezzi, dove e come comprarli; Atalanta, sorteggio Champions: Borussia Dortmund ai playoff, avversario ostico. Atalanta-Borussia Dortmund, i biglietti. Prelazione per abbonati in Champions e Dea cardDal 5 febbraio scatta la fase di prelazione per la sfida di ritorno dei playoff di Champions League, contro il Borussia Dortmund. ecodibergamo.it AVVERSARIA ATALANTA È IL BORUSSIA DORTMUND/ Sarà dura nel playoff Champions League (30 gennaio 2026)Avversaria Atalanta playoff Champions League è il Borussia Dortmund, la strada per la Dea si complica in Germania. ilsussidiario.net C’è sempre voglia di Champions League. L’Atalanta giocherà i playoff contro il Borussia Dortmund: andata martedì 17 febbraio alle ore 21 a Dortmund e il ritorno alla New Balance Arena di Bergamo mercoledì 25 febbraio alle 18,45. #Atalanta #BorussiaDort - facebook.com facebook #Bundesliga, Il Borussia Dortmund manda un segnale all'Atalanta: 3-2 all'Heidenheim x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.