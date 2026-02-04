Il Tar Liguria ha deciso di non permettere più le proroghe automatiche delle concessioni balneari a Flegreo. I comuni della zona ora devono avviare nuove gare per assegnare i bagni turistici, lasciando molti operatori in attesa di sapere quale sarà il loro futuro. Mare, l’associazione di categoria, chiede ai sindaci di muoversi subito per evitare vuoti sulla spiaggia.

**Le concessioni balneari scadute a Flegreo non possono più essere prorogate. Il Tar Liguria ha rigettato le proroghe automatiche, e l’associazione Mare chiede alle amministrazioni locali di avviare subito gare per l’assegnazione delle spiagge.** Il 31 dicembre 2023 è stata la data limite per le concessioni balneari in Italia. A Flegreo, e in particolare nei paesi della Liguria, le aree marine destinate all’attività turistica non sono state rinnovate. I comuni, invece di avviare gare pubbliche per l’assegnazione del demanio marittimo, avevano accettato proroghe automatiche, considerate ormai illegittime da due sentenze del Tar Liguria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tar rigetta le concessioni balneari flegree: comuni chiedono nuove gare per i bagni turistici

Approfondimenti su Tar Liguria

Dopo le recenti sentenze del Tar Liguria, l’associazione Mare Libero APS invita i comuni flegrei a mettere le concessioni balneari a gara.

Con l’approssimarsi delle gare pubbliche per le concessioni balneari, molti stabilimenti affrontano un periodo di transizione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Tar Liguria

Argomenti discussi: Concessioni demaniali e Moratoria comunale: il TAR Campania si chiude un atto sul Nettuno de La Scogliera di Cosenza; Tar di Latina respinge l’istanza cautelare di Nuova Italcraft sul sopralluogo dell’Autorità Portuale.

Concessioni balneari e sentenza del Tar: I comuni flegrei chiedano nuove gareLe concessioni balneari scadute devono essere messe a gara. È l’appello lanciato ai comuni flegrei dall’associazione Mare Libero APS dopo le recenti sentenze del Tar Liguria che hanno bocciato le ... napolitoday.it

Concessioni balneari, il TAR boccia le proroghe del Comune di Pietra Ligure: obbligo di gare entro maggio-giugno 2026Annullate le delibere di giunta. Amandola: Sentenza che non ci trova completamente impreparati, ma servirà una accelerata al nostro cronoprogramma ... savonanews.it

Il TAR ha rigettato il ricorso INC. Grazie a questo pronunciamento, il progetto può ora entrare finalmente nella fase operativa. La sindaca Manassero: “Cuneo ha bisogno di questo nuovo ospedale e noi siamo disponibili a fare, da parte nostra, tutto quello che facebook