Tokyo record per un tonno rosso Oma da 243 chili | venduto all' asta per 3,2 milioni di dollari

Un tonno rosso di 243 chilogrammi è stato venduto all'asta del mercato di Toyosu, a Tokyo, per 3,2 milioni di dollari, stabilendo un nuovo record. L'evento si è svolto nella prima asta del 2026, attirando l'attenzione sul valore e sull'importanza di questa specie nel mercato ittico giapponese. La vendita evidenzia l'interesse e le dinamiche che caratterizzano il settore delle aste di pesce di alta qualità.

Un tonno rosso da 243 chilogrammi è stato venduto per la cifra record di 510 milioni di yen ( 3,2 milioni di dollari ) alla prima asta del 2026 al mercato del pesce Toyosu di Tokyo. Il miglior offerente per il pregiato tonno all'asta prima dell'alba di lunedì è stata la Kiyomura Corporation, il cui proprietario Kiyoshi Kimura gestisce la famosa catena Sushi Zanmai. Kimura, che in passato ha spesso vinto l'asta di inizio anno, ha battuto il precedente record di 334 milioni di yen (2,1 milioni di dollari) stabilito nel 2019. Il costoso pesce è stato catturato al largo della costa di Oma, nel nord del Giappone, una regione ampiamente considerata per la produzione del tonno più pregiato del Paese, ed è dunque costato 2,1 milioni di yen (13.

