Monteforte Irpino Mazzola davanti al gip | silenzio sull' inchiesta giochi e mafia
Nella mattinata di oggi, 26 novembre, Giovanni Mazzola, 38 anni, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio di garanzia. L’uomo, candidato alle elezioni amministrative di Monteforte Irpino nella lista “È ora”, dalla quale è stato estromesso subito dopo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Fabio Siricio è il nuovo sindaco di Monteforte irpino. Questa mattina la proclamazione. Priorità al tema legalità. #itv - facebook.com Vai su Facebook
Monteforte Irpino, arrestato un candidato: rete di scommesse con il clan - È il settore delle scommesse clandestine uno dei fulcri dell'imponente inchiesta che ha portato all'arresto di Giovanni Mazzola, trentottenne candidato alle amministrative ... Lo riporta ilmattino.it
Monteforte irpino, scommesse illegali per conto del clan Russo: il 38enne davanti al gip - Il candidato alle elezioni amministrative di Monteforte Irpino nella lista “E’ ora” ed estromesso subito dopo il suo arresto , Giovanni Mazzola comparirà davanti al gip il 26 ... Come scrive corriereirpinia.it
Monteforte, Siricio: del tutto estranei alle accuse rivolte a Mazzola. Non fa più parte della nostra lista - Ci tiene a fare chiarezza Fabio Siricio, candidato sindaco di Monteforte della lista “E’ ora”, all’indomani della misura cautelare che ha raggiunto Gianni Mazzola: ... corriereirpinia.it scrive