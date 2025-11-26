Monteforte Irpino Mazzola davanti al gip | silenzio sull' inchiesta giochi e mafia

Avellinotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, 26 novembre, Giovanni Mazzola, 38 anni, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio di garanzia. L’uomo, candidato alle elezioni amministrative di Monteforte Irpino nella lista “È ora”, dalla quale è stato estromesso subito dopo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

monteforte irpino mazzola davantiMonteforte Irpino, arrestato un candidato: rete di scommesse con il clan - È il settore delle scommesse clandestine uno dei fulcri dell'imponente inchiesta che ha portato all'arresto di Giovanni Mazzola, trentottenne candidato alle amministrative ... Lo riporta ilmattino.it

monteforte irpino mazzola davantiMonteforte irpino, scommesse illegali per conto del clan Russo: il 38enne davanti al gip - Il candidato alle elezioni amministrative di Monteforte Irpino nella lista “E’ ora” ed estromesso subito dopo il suo arresto , Giovanni Mazzola comparirà davanti al gip il 26 ... Come scrive corriereirpinia.it

monteforte irpino mazzola davantiMonteforte, Siricio: del tutto estranei alle accuse rivolte a Mazzola. Non fa più parte della nostra lista - Ci tiene a fare chiarezza Fabio Siricio, candidato sindaco di Monteforte della lista “E’ ora”, all’indomani della misura cautelare che ha raggiunto Gianni Mazzola: ... corriereirpinia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Monteforte Irpino Mazzola Davanti