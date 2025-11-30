Strage sulla strada della morte vittime e feriti | vigili del fuoco e 118 sul posto

Un’altra notte di angoscia ha attraversato la Calabria: sirene nel buio, strade bloccate, un silenzio irreale che avvolge una piccola comunità. Cosa è accaduto sulla famigerata Statale 106 Jonica questa volta? L’ennesima tragedia ha scosso ogni certezza. Il cuore della provincia di Cosenza si risveglia nel dolore. Il tratto di Cassano allo Ionio, già segnato da storie di paura e battaglie per la sicurezza, diventa di nuovo teatro di un evento drammatico che lascia tutti senza parole e riapre vecchie ferite mai rimarginate. >> “Scusate, mi sta scrivendo Andrea Sempio”. Garlasco, la giornalista interrompe la diretta tv e legge il messaggio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it