Assemblea ex esposti amianto incontra Asl | aggiornamento protocollo tassi oristano

L’associazione degli ex esposti all’amianto si è incontrata ieri con la ASL 5 di Oristano. Insieme hanno parlato di come rivedere il protocollo di sorveglianza sanitaria, in vigore da quasi 30 anni. La riunione si è svolta in modo diretto, senza troppi giri di parole, e ha visto i rappresentanti dei malati chiedere chiarimenti e modifiche per migliorare le procedure di controllo e assistenza. Ora si attende una risposta ufficiale dall’azienda sanitaria.

**Oristano, 5 febbraio 2026 –** L’associazione degli esposti all’amianto ha incontrato la ASL 5 di Oristano per discutere l’aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria attivo dal 1994. L’incontro, tenutosi nella sede della struttura sanitaria in via Vittorio Emanuele, ha visto la partecipazione della direttrice generale Grazia Cattina, e la delegazione guidata dal presidente dell’associazione, Giampaolo Lilliu. L’obiettivo era chiarire le criticità del sistema attuale, soprattutto in relazione alla mancanza di un monitoraggio efficiente per coloro che, negli anni, hanno lavorato nei due stabilimenti oristani di produzione di manufatti in cemento amianto, attivi tra il 1964 e il 1992.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ex Esposti Amianto Tutela dei minori, protocollo Asl-Garante regionale Questa mattina, la Asl di Latina ha firmato un nuovo protocollo con il Garante regionale per rafforzare la tutela dei minori. AVS propone un protocollo d’intesa con l’ASL per la prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione AVS ha stipulato un protocollo d’intesa con l’ASL per promuovere iniziative di prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ex Esposti Amianto Esposti all’amianto: perché molti di loro non accedono all’assistenza sanitaria gratuitaBrescia, 26 aprile 2025 – Erano stati circa 4mila i lavoratori nel Bresciano che, trent’anni fa, avevano chiesto l’accesso ai benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all’amianto, ... ilgiorno.it Ex esposti amianto. In Piemonte preadesione al programma gratuito di sorveglianza sanitariaLa preadesione è partita il 28 aprile e può essere comunicata in autonomia la piattaforma regionale Salute Piemonte oppure rivolgersi alle farmacie aderenti (l'elenco sarà pubblicato nei prossimi ... quotidianosanita.it SapriLive.com. . SAPRI, LA GIORNALISTA SOTTO SCORTA LUCIANA ESPOSITO INCONTRA GLI STUDENTI DEL “DA VINCI” La giornalista napoletana sotto scorta Luciana Esposito è stata ospite dell’assemblea studentesca dell’Istituto “Leonardo Da Vi facebook

