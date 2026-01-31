Tutela dei minori protocollo Asl-Garante regionale

Questa mattina, la Asl di Latina ha firmato un nuovo protocollo con il Garante regionale per rafforzare la tutela dei minori. L’obiettivo è garantire che i diritti dei bambini e degli adolescenti siano difesi al meglio, promuovendo la loro salute e il loro benessere sul territorio. La firma segna un passo importante per migliorare i servizi dedicati ai più giovani e per rafforzare le iniziative di prevenzione e assistenza.

Rafforzare la tutela dei diritti dei minori e promuovere la salute e il benessere dell’infanzia e dell’adolescenza nel territorio provinciale di Latina. Sono gli obiettivi del protocollo siglato tra la Asl di Latina e il Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio. Firmato dal direttore generale della Asl pontina, Sabrina Cenciarelli, e dalla Garante, Monica Sansoni, il protocollo nasce dalla volontà condivisa di sviluppare azioni coordinate di prevenzione, promozione della salute e contrasto ai fattori di rischio che possono compromettere lo sviluppo psicofisico dei più giovani.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Tutela Minori

La Corte d’Appello dell’Aquila sta valutando il ricorso presentato dalla famiglia del bosco di Palmoli, coinvolta in un procedimento di sospensione della potestà genitoriale e allontanamento dei figli.

Dopo cinque votazioni e diverse riunioni tra i capigruppo, Anna Teresa Formisano è stata eletta garante regionale per la tutela delle persone con disabilità nel Lazio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Tutela Minori

Argomenti discussi: Un Protocollo con ANCI per rafforzare i diritti dell’infanzia e dell'adolescenza; Nasce il Patto per la tutela della salute mentale dei bambini; Firenze, Protocollo d’intesa tra Polizia e Coni per la tutela dei minori e la prevenzione dei rischi online; Save the Children e ANCI, insieme per tutelare i minori.

Tutela dei minori, protocollo Asl-Garante regionaleRafforzare la tutela dei diritti dei minori e promuovere la salute e il benessere dell’infanzia e dell’adolescenza nel territorio provinciale di Latina. Sono gli obiettivi del protocollo siglato tra l ... latinatoday.it

In Toscana un protocollo per la tutela dei minoriFIRENZE: Il documento rafforza la collaborazione già esistente tra polizia di Stato e Coni, valorizzandone e ampliandone i contenuti ... toscanamedianews.it

ASL Latina e il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per rafforzare la prevenzione, la promozione della salute e il benessere psicofisico di bambini e adolescenti sul territorio provinciale. L’accordo è stato fir - facebook.com facebook