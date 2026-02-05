Il governo ha annunciato un piano da quattro miliardi di euro per l’edilizia abitativa. Prevede la costruzione di nuovi alloggi, la ristrutturazione di quelli già esistenti e la creazione di agenzie locali che possano mediare con i privati. L’obiettivo è rendere più accessibile la casa a chi ne ha bisogno, con investimenti concreti e interventi mirati.

Quattro miliardi di investimenti, realizzazione di nuovi alloggi, ristrutturazione di quelli oggi inagibili e agenzie locali per il diritto all’abitare in grado di interfacciarsi con i privati. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri oggi sarà al Nazareno insieme alla segretaria del Pd Elly Schlein. Obiettivo? Presentare il piano Casa del Pd. Non è un segreto che, dopo il salario minimo e la sanità, quello della casa è uno dei temi che la segretaria del Pd ha scelto per costruire il menù di proposte del suo partito da condividere con il campo largo. Una scelta motivata anche dalle difficoltà del governo a trovare le risorse per proporre soluzioni all’emergenza abitativa (il piano Casa è diventato uno dei grandi guai del vicepremier leghista Matteo Salvini). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Asse Gualtieri-Schlein: un ministero per la Casa

Approfondimenti su Gualtieri Schlein

La Regione Lazio ha annunciato un investimento di 50 milioni di euro per l’asse Rocca-Gualtieri della Metro C di Roma.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gualtieri Schlein

Asse Gualtieri-Schlein: un ministero per la CasaOggi il sindaco sarà al Nazareno con la segretaria per presentare le proposte del partito sul diritto all’abitare ... ilfoglio.it

Casa, sicurezza e trasporti: solo tagli fallimentari. Schlein fa asse con i sindaci«Il Pd è orgoglioso di essere la vostra casa, dovete sapere che potete sempre contare su di noi. Spesso si è avvertita una distanza tra partito e amministratori. Siamo qui per colmarla, insieme. repubblica.it

Devo svitare l'asse del water. Sotto ha questa vite a tutto arrugginito. Provo a girare ma si gira anche il perno sopra. Come funziona facebook