Metro C asse Rocca-Gualtieri | dalla Regione 50 milioni

La Regione Lazio ha annunciato un investimento di 50 milioni di euro per l’asse Rocca-Gualtieri della Metro C di Roma. Questa iniziativa mira a sostenere il progresso dei lavori e a garantire il proseguimento del progetto di potenziamento del trasporto pubblico nella capitale. L'impegno finanziario evidenzia l’attenzione regionale verso lo sviluppo infrastrutturale e la mobilità sostenibile.

Roma, 23 dicembre 2025 – La Regione Lazio conferma il proprio impegno per il completamento della Metro C e mette sul tavolo 50 milioni di euro. L’annuncio è arrivato nel corso della seduta del Consiglio regionale, dove il presidente Francesco Rocca ha illustrato la riformulazione dell’articolo 5 del bilancio regionale, pronto per essere depositato. L’intervento di Rocca in Consiglio. “Sulla Metro C, da un lato, sin da questa mattina ho dato indicazioni, ed è pronto per essere depositato, la riformulazione dell’articolo 5 che include i 50 milioni per la Metro C. Questo nonostante la rassicurazione che ho avuto che comunque l’opera può andare avanti”, ha spiegato Rocca in aula. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

