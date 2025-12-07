Roberto Gualtieri, sindaco di Roma e dirigente del Pd, ha inaugurato Atreju 2025, la festa nazionale di Fratelli d’Italia, con un intervento che ha fatto discutere. Davanti a migliaia di persone ha rivendicato con naturalezza il suo ruolo istituzionale: "Io sono il sindaco di tutte le romane e tutti i romani. Se c’è una festa di partito, è giusto che il sindaco dia il suo benvenuto e i suoi auguri". Ha poi paragonato Atreju alle storiche Feste dell’Unità: "Sono grandi feste popolari, non solo momenti di parte". Gualtieri ha insistito sul valore delle feste di partito come luoghi di identità e confronto: "La democrazia ha bisogno di partiti radicati e orgogliosi della propria storia, che abbiano spazi per esprimersi e poi confrontarsi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

"Schlein non c'è?": Atreju, la clamorosa risposta di Gualtieri