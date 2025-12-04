Assalti ai bancomat e recrudescenza criminale | Siap chiede con urgenza più poliziotti

LECCE – Assalti ai bancomat e recrudescenza criminale: la preoccupazione del Sindacato italiano degli appartenenti alla polizia. Il Siap chiede infatti il potenziamento urgente degli organici delle forze di polizia, per voce del segretario generale regionale Francesco Tiani. “Il ripetersi degli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Assalti ai bancomat e recrudescenza criminale: Siap chiede con urgenza più poliziotti

