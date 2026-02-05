Askatasuna la denuncia degli street medic presenti al corteo | Presi di mira anche durante i soccorsi
Durante il corteo, gli street medic di Askatasuna denunciano di essere stati presi di mira anche mentre aiutavano i feriti. Spesso si muovono ai lati della manifestazione, indossando abiti riconoscibili, e sono stati più volte bersaglio di attacchi durante le operazioni di soccorso.
Possono muoversi in testa al corteo, ma più spesso lo vivono a lato, indossando un abbigliamento riconoscibile. Prendono parte alle manifestazioni, ma dichiarano che l'obiettivo non è entrare nel merito: “A prescindere dalle posizioni individuali nei confronti della protesta, in quel momento il.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondimenti su Askatasuna Stop
Troupe della Rai aggredita durante il corteo per Askatasuna a Torino, la denuncia di Salvo Sottile sui social
Una troupe della Rai di
Guerriglia fra manifestanti e polizia a Torino durante il corteo per Askatasuna, le immagini degli scontri
La polizia è intervenuta duramente durante il corteo pro Askatasuna a Torino.
Ultime notizie su Askatasuna Stop
Argomenti discussi: Askatasuna, dichiarazione del Presidente Meloni in occasione della visita ai due agenti ricoverati a Torino; Askatasuna, dimesso il poliziotto ferito. Meloni convoca riunione sulla sicurezza. Schlein: Non si strumentalizzi; Torino è partigiana. Askatasuna vuol dire libertà. Un racconto della giornata di sabato 31 gennaio; Corteo Askatasuna: tre arresti e 24 manifestanti denunciati, tra loro un 22enne tra i responsabili del pestaggio al poliziotto.
Askatasuna, le denunce dei manifestanti: Manganellate a chi era a terra e fumogeni a altezza uomoDiverse pagine sui social rilanciano video contro la polizia. La fotografa e attivista Maria Giulia Molinaro Vitale: Ho seguito molte proteste, mai vista una ... torino.repubblica.it
Scontri Torino, liceo Visconti solidale con la guerriglia per AskatasunaUn attivista è stato pestato mentre fuggiva. È quanto denuncia in una story pubblicata su Instagram il collettivo ... iltempo.it
Condividiamo la denuncia del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Questo è il “regalo” dei compagni di Askatasuna all’Università di Torino: 40mila euro di danni e scritte sui muri che fanno ribrezzo. Il loro pericoloso odio per le forze del facebook
Condividiamo la denuncia del Ministro Anna Maria Bernini. Questo è il “regalo” dei compagni di Askatasuna all’Università di Torino: 40mila euro di danni e scritte sui muri che fanno ribrezzo. Il loro pericoloso odio per le forze dell’ordine non lo nascondono ne x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.