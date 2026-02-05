Askatasuna la denuncia degli street medic presenti al corteo | Presi di mira anche durante i soccorsi

Durante il corteo, gli street medic di Askatasuna denunciano di essere stati presi di mira anche mentre aiutavano i feriti. Spesso si muovono ai lati della manifestazione, indossando abiti riconoscibili, e sono stati più volte bersaglio di attacchi durante le operazioni di soccorso.

Possono muoversi in testa al corteo, ma più spesso lo vivono a lato, indossando un abbigliamento riconoscibile. Prendono parte alle manifestazioni, ma dichiarano che l'obiettivo non è entrare nel merito: “A prescindere dalle posizioni individuali nei confronti della protesta, in quel momento il.🔗 Leggi su Torinotoday.it

La polizia è intervenuta duramente durante il corteo pro Askatasuna a Torino.

Askatasuna, le denunce dei manifestanti: Manganellate a chi era a terra e fumogeni a altezza uomoDiverse pagine sui social rilanciano video contro la polizia. La fotografa e attivista Maria Giulia Molinaro Vitale: Ho seguito molte proteste, mai vista una ... torino.repubblica.it

Scontri Torino, liceo Visconti solidale con la guerriglia per AskatasunaUn attivista è stato pestato mentre fuggiva. È quanto denuncia in una story pubblicata su Instagram il collettivo ... iltempo.it

Condividiamo la denuncia del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Questo è il “regalo” dei compagni di Askatasuna all’Università di Torino: 40mila euro di danni e scritte sui muri che fanno ribrezzo. Il loro pericoloso odio per le forze del facebook

