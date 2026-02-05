Asili nido pubblici liste bloccate e aumentano i privati | al Sud un terzo rispetto al Nord

Le liste di attesa negli asili nido pubblici si allungano e molti genitori devono aspettare mesi prima di trovare un posto per i loro figli. Nel frattempo, aumentano i servizi privati, soprattutto al Sud, dove un terzo delle strutture rispetto al Nord. I dati dell’Istat mostrano che, in molte aree del Paese, raggiungere i 33 posti ogni 100 bambini sotto i tre anni, come previsto dall’Europa, resta ancora un sogno lontano. La situazione crea difficoltà per le famiglie e mette in evidenza le carenze del sistema pubblico.

Aumentano gli asili nido in Italia, ma in modo diseguale e con forti criticità strutturali. Secondo gli ultimi dati Istat, il target europeo di 33 posti ogni 100 bambini sotto i tre anni resta, per molte aree del nostro Paese, un obiettivo ancora lontano. Nonostante la spinta degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e il progressivo calo delle nascite, la soglia fissata dall’Unione europea non è stata pienamente raggiunta, soprattutto al Sud. Gli asili nido in Italia non sono (ancora) abbastanza. Nell’anno educativo 2023-2024 la copertura media nazionale delle strutture per la prima infanzia si è attestata al 31,8%, un valore vicino al parametro europeo (33%) ma insufficiente a garantire un accesso uniforme ai servizi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Le statistiche dell’ISTAT mostrano che l’offerta di asili nido in Italia cresce, ma lentamente.

Il Comune di Napoli sta pianificando un aggiornamento delle tariffe per gli asili nido comunali e la mensa scolastica, con aumenti che potrebbero arrivare fino a 170 euro al mese a partire dall'anno scolastico 2026-27.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

