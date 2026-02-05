Asili nido pubblici liste bloccate e aumentano i privati | al Sud un terzo rispetto al Nord
Le liste di attesa negli asili nido pubblici si allungano e molti genitori devono aspettare mesi prima di trovare un posto per i loro figli. Nel frattempo, aumentano i servizi privati, soprattutto al Sud, dove un terzo delle strutture rispetto al Nord. I dati dell’Istat mostrano che, in molte aree del Paese, raggiungere i 33 posti ogni 100 bambini sotto i tre anni, come previsto dall’Europa, resta ancora un sogno lontano. La situazione crea difficoltà per le famiglie e mette in evidenza le carenze del sistema pubblico.
Aumentano gli asili nido in Italia, ma in modo diseguale e con forti criticità strutturali. Secondo gli ultimi dati Istat, il target europeo di 33 posti ogni 100 bambini sotto i tre anni resta, per molte aree del nostro Paese, un obiettivo ancora lontano. Nonostante la spinta degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e il progressivo calo delle nascite, la soglia fissata dall’Unione europea non è stata pienamente raggiunta, soprattutto al Sud. Gli asili nido in Italia non sono (ancora) abbastanza. Nell’anno educativo 2023-2024 la copertura media nazionale delle strutture per la prima infanzia si è attestata al 31,8%, un valore vicino al parametro europeo (33%) ma insufficiente a garantire un accesso uniforme ai servizi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
