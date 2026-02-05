Asi e Bercella ecco l’accordo sui banchi ottici per l’osservazione della Terra

L’Agenzia spaziale italiana ha scelto Bercella per sviluppare i nuovi banchi ottici destinati ai satelliti di osservazione della Terra. L’azienda italiana, già attiva nel settore spaziale, si occuperà di realizzare dispositivi ultra-stabili per migliorare le immagini satellitari. È un passo importante per rafforzare l’Italia nel campo della tecnologia spaziale e delle missioni di monitoraggio del pianeta.

L’Agenzia spaziale italiana ha affidato a Bercella, azienda italiana che opera anche nel settore spaziale, lo sviluppo di una nuova generazione di banchi ottici ultra-stabili destinati ai payload per satelliti di osservazione della Terra. L’accordo ha una durata di due anni e un valore complessivo di 3,5 milioni di euro e punta a rafforzare le competenze tecnologiche nazionali in un ambito considerato strategico per il settore spaziale. Il progetto si inserisce nelle attività dell’Asi dedicate allo sviluppo di sistemi ottici avanzati, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da fornitori esteri per componenti ad alta specializzazione oggi prodotti da un numero limitato di operatori internazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

