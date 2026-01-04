Il terzo satellite della costellazione Cosmo-SkyMed di seconda generazione, sviluppato da Thales Alenia Space e gestito da Telespazio, rafforza la presenza dell’Italia nel settore dell’osservazione della Terra. Costruito per fornire immagini satellitari ad alta risoluzione, questo nuovo asset contribuisce alla capacità nazionale di monitoraggio ambientale, gestione delle emergenze e sicurezza, consolidando il ruolo del nostro Paese nel campo delle tecnologie spaziali.

Il terzo satellite della costellazione italiana Cosmo-SkyMed di seconda generazione (Csg) costruito da Thales Alenia Space, la joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) è stato messo in orbita e viene gestito da Telespazio, a sua volta una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%). Il lancio è avvenuto alle 3:09 italiane del 3 gennaio dalla base Space Force di Vanderberg, in California, utilizzando un razzo SpaceX Falcon 9. Meno di un’ora dopo dopo la separazione dal vettore, il segnale del satellite è stato acquisito e controllato dal Centro Spaziale Telespazio del Fucino. Difesa e osservazione della Terra: il valore strategico. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cosmo-SkyMed, il terzo satellite rafforza il ruolo dell’Italia nell’osservazione della Terra

Leggi anche: Il terzo satellite Cosmo-SkyMed lascia Roma per andare nello spazio (via California)

Leggi anche: Cosmo-SkyMed, secondo stop al lancio: il satellite italiano nato in Abruzzo resta a terra

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La costellazione COSMO-SkyMed è pronta a crescere: il conto alla rovescia è iniziato; Cosmo-SkyMed, lanciato il nuovo satellite italiano per l’osservazione della Terra; Lanciato con Successo il Terzo Satellite COSMO-SkyMed di Seconda Generazione; Spazio: nuovo rinvio per il lancio del satellite italiano Cosmo-SkyMed CSG-FM3, previsto ora per il 3 gennaio.

Cosmo-SkyMed strengthens its constellation: the third satellite of the Second Generation enters orbit - SkyMed di Seconda Generazione: più qualità, copertura e resilienza per il sistema radar italiano al servizio di sicurezza, ambiente ed emergenze ... msn.com