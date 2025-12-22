Infarto durante la messa donna si accascia priva di sensi sui banchi della chiesa
Durante la funzione domenicale, una donna di 79 anni ha accusato un infarto e si è accasciata priva di sensi sui banchi della chiesa. Grazie all'intervento tempestivo di medici e infermieri presenti, la sua condizione è stata stabilizzata. È un episodio che sottolinea l'importanza della prontezza e della presenza di personale qualificato in situazioni di emergenza.
Infarto in chiesa, salvata da medici e infermieri: è la brutta disavventura, ma con lieto fine, capitata domenica mattina a una donna di 79 anni. Tutto è successo poco dopo le 11.30 all'interno della basilica dei santi Antonino e Paolo VI di Concesio, mentre si stava ancora celebrando la messa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
