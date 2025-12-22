Infarto durante la messa donna si accascia priva di sensi sui banchi della chiesa

Durante la funzione domenicale, una donna di 79 anni ha accusato un infarto e si è accasciata priva di sensi sui banchi della chiesa. Grazie all'intervento tempestivo di medici e infermieri presenti, la sua condizione è stata stabilizzata. È un episodio che sottolinea l'importanza della prontezza e della presenza di personale qualificato in situazioni di emergenza.

