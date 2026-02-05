Ieri sera, Rai1 ha conquistato il prime time con il film “L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro”. La trasmissione ha attirato un ampio pubblico, battendo facilmente le altre reti. La serata si è conclusa con ottimi ascolti, confermando la forza della programmazione di Rai1 in questa fascia oraria.

Ieri sera, mercoledì 4 febbraio 2026, il prime time televisivo ha visto Rai1 primeggiare con L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro, seguito da 3.894.000 spettatori e uno share del 22.3% dalle 21:50 alle 23:38. Su Canale5, Una Nuova Vita ha conquistato 2.659.000 spettatori con il 16.7% di share dalle 21:57 alle 00:02, mentre su Rai2, What’s Love? ha intrattenuto 563.000 spettatori ( 3.1% ). Italia1 con Coppa Italia – Inter-Torino ha radunato 2.461.000 spettatori ( 12.3% ). Su Rai3, dopo la presentazione ( 953.000 – 4.4% ), Chi l’ha Visto? ha totalizzato 1.328.000 spettatori ( 8.1% ). 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Mercoledì 4 Febbraio 2026: Rai1 domina il prime time con L’Invisibile

Approfondimenti su LInvisibile La Cattura di Matteo Messina Denaro

#L’Invisibile-La-Cattura-di-Matteo-Messina-Denaro || Ieri sera, su Rai1, la miniserie ‘L’Invisibile’ ha conquistato il prime time.

Mercoledì sera, Canale 5 ha battuto Rai1 negli ascolti in prima serata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su LInvisibile La Cattura di Matteo Messina Denaro

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 28 gennaio chi ha vinto tra Una Nuova Vita, Morbo K, Chi l'ha visto e Le Iene; Ascolti tv mercoledì 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita. Sfida De Martino-Scotti; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 4 Febbraio, in prima serata; Ascolti tv ieri (28 gennaio): Anna Valle debutta battendo Rai 1, De Martino sorpassa (ancora) Gerry Scotti.

Ascolti tv ieri 4 febbraio: Lino Guanciale padrone, De Martino non si ferma piùL’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro vince col 22,3% di share, Una Nuova Vita cala al 16,7%, Affari Tuoi stacca La Ruota: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti TV Mercoledì 4 Febbraio 2026: Rai1 domina con L’Invisibile al 22.3%, Una Nuova Vita al 16.7%Nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio 2026, gli ascolti del prime time hanno visto Rai1 primeggiare con L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro, seguito da 3.894.000 spettatori pari al ... quilink.it

#AscoltiTV | Mercoledì 28 Gennaio 2026. Vince #UnaNuovaVita con il 18.7%, #MorboK chiude al 14.5%. De Martino 23.3% vs Scotti 23.1% Tutti i dati facebook