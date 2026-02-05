ascolti tv del 4 febbraio lino guanciale contro anna valle gerry scotti ha paura

La serata di mercoledì 4 febbraio si è concentrata sulle fiction, con la conclusione della mini serie su Matteo Messina Denaro su Rai 1. Tra gli ascolti, Lino Guanciale si è scontrato con Anna Valle, mentre Gerry Scotti ha confessato di avere paura. La gara tra i protagonisti della tv si fa più accesa.

La serata televisiva di mercoledì 4 febbraio ha visto protagoniste le grandi fiction. Su Rai 1 si è conclusa la mini serie L’invisibile – la cattura di Matteo Messina Denaro. Mentre su Canale 5 è andata in onda la puntata di Una nuova vita. Dunque, dopo il successo dell’esordio Lino Guanciale, che interpreta ne L’invisibile – la cattura di Matteo Messina Denaro, il Colonnello Lucio Gambera, capo della squadra di Carabinieri del ROS incaricata di catturare l’ultimo grande boss di Cosa Nostra e uno dei latitanti più ricercati al mondo, vuole mantenere il podio degli ascolti e non fa sconti ad Anna Valle, protagonista su Canale 5 della serie Una nuova vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

Martedì sera, la tv ha avuto un solo protagonista: Lino Guanciale.

Mercoledì 28 gennaio, su Canale 5, Anna Valle ha preso il posto di Sabrina Ferilli nella serie

