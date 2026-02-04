Ascolti tv del 3 febbraio Lino Guanciale è pronto a tutto Anche Gerry Scotti

La serata televisiva di martedì 3 febbraio ha avuto come protagonista assoluto, Lino Guanciale. L'attore ha interpretato il Colonnello Lucio Gambera, capo della squadra di Carabinieri del ROS incaricata di catturare l'ultimo grande boss di Cosa Nostra e uno dei latitanti più ricercati al mondo: Matteo Messina Denaro, nella mini serie L'Invisibile. Dopo la conclusione trionfale de La Preside, la fiction con Luisa Ranieri, Rai 1 ha proposto la prima delle due puntate di una nuova produzione, L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, di Pietro Valsecchi, per la regia di Michele Soavi, con Levante, Leo Gassmann e Lino Guanciale.

