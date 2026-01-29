ascolti tv del 28 gennaio anna valle prende il posto della ferilli gerry scotti insostituibile

Mercoledì 28 gennaio, su Canale 5, Anna Valle ha preso il posto di Sabrina Ferilli nella serie

Mercoledì 28 gennaio è arrivata su Canale 5 la serie, Una nuova vita con Anna Valle che ha così preso il posto di Sabrina Ferilli, protagonista di A testa alta, terminata la scorsa settimana. Una nuova vita racconta la storia di Vittoria Greco ( Anna Valle ) che, a seguito di un incidente in montagna dove perde la vita suo marito, viene condannata per omicidio. Tornata in libertà dopo 8 anni cerca di riconquistare la fiducia del figlio ormai adolescente. Ma non è facile, l’unico che le sta vicino è Marco Premoli (Daniele Pecci). Rai 1 ha trasmesso la nuova puntata de la mini serie Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero. 🔗 Leggi su Dilei.it

