Casa Cavazzini ultimi giorni per visitare la mostra di Guido Guidi
Sono gli ultimi giorni per visitare a Udine la mostra
Ultimi giorni per visitare a Udine la grande retrospettiva dedicata a Guido Guidi. A Casa Cavazzini è visitabile fino al 6 gennaio 2026 la mostra Col Tempo. 1956–2024, una delle esposizioni più significative della stagione culturale cittadina.Promossa dal Comune di Udine in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
DOPO CASA CAVAZZINI, IL CASTELLO: GUIDO GUIDI RACCONTA ANCORA LA REGIONE | 03/12/2025
Martedì 30 Dicembre, 16:30 – 17:30 Casa Cavazzini VISITA GUIDATA PER ADULTI MOSTRA FOTOGRAFICA GUIDO GUIDI. Un viaggio nella fotografia di Guido Guidi, maestro della fotografia italiana contemporanea, tra paesaggi quotidiani, margini urba - facebook.com facebook
Questo Natale regala un viaggio nell’arte! Dal 30 gennaio al 30 agosto 2026, a Casa Cavazzini di Udine, la mostra “Impressionismo e Modernità – Capolavori dal Kunst Museum Winterthur” porta 91 opere di Van Gogh, Monet, Picasso, Kandinsky, Magritte, x.com
